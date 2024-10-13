Агата Петрова: «Триксель и четверной тулуп прыгаю пока на полу. Не выкладываю то, что есть, в соцсети – только для себя снимаем»

Агата Петрова рассказала, что учит тройной аксель и четверной тулуп.

– Планируешь ли показывать элементы ультра-си?

– Триксель и четверной тулуп пока на полу прыгаю. Аксель неплохо получается, выкладывала его уже. Тулуп пока хранится в моем телефоне, никто его не видел.

Все, что есть в социальных сетях, может исчезнуть. Я этого боюсь. Не выкладываю то, что было, то, что есть. Только для себя снимаем. У меня была история с одногруппником, когда он выложил сложный прыжок, а потом не смог его собрать, – сказала фигуристка.