Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Ю Сон Ким, Ван Ихань, фон Фельтен, Гургенидзе выступят с произвольными программами

12 октября на Гран-при среди юниоров в Уси девушки покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Уси, Китай

Девушки

Произвольная программа

Начало – 10:25 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

18. София Фарафонова (Казахстан)

22. Инга Гургенидзе (Грузия)

Пятая разминка

23. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)

24. Софи Джолин фон Фельтен (США)

25. Кьяра Минигини (Италия)

26. Хана Бат (Австралия)

27. Ариэль Гуо (Гонконг)

28. Кара Юн (Канада)

Шестая разминка

29. Чон Гель Хван (Южная Корея)

30. Джин Шуксянь (Китай)

31. Ван Ихань (Китай)

32. Ю Сон Ким (Южная Корея)

33. Йо Такаги (Япония)

34. Ами Накаи (Япония)

Положение после короткой программы

1. Ами Накаи (Япония) – 68,66

2. Йо Такаги (Япония) – 66,03

3. Ю Сон Ким (Южная Корея) – 64,20

4. Ван Ихань (Китай) – 63,15

5. Джин Шуксянь (Китай) – 62,95

6. Чон Гель Хван (Южная Корея) – 61,81

7. Кара Юн (Канада) – 58,70

8. Ариэль Гуо (Гонконг) – 56,76

9. Хана Бат (Австралия) – 53,25

10. Кьяра Минигини (Италия) – 51,95

11. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 51,41

12. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд) - 51,12

13. Инга Гургенидзе (Грузия) – 50,45