Арсений Федотов выступит вместо Даниила Самсонова с показательным номером на «Битве школ»
Федотов выступит вместо Самсонова с показательным номером на «Битве школ».
Изначально хедлайнерами турнира были стать Даниил Самсонов и Маргарита Базылюк, теперь вместо Самсонова заявлен Арсений Федотов.
Второй этап «Битвы школ» пройдет 12–13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт «Битвы школ»
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