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Арсений Федотов выступит вместо Даниила Самсонова с показательным номером на «Битве школ»

Федотов выступит вместо Самсонова с показательным номером на «Битве школ».

Изначально хедлайнерами турнира были стать Даниил Самсонов и Маргарита Базылюк, теперь вместо Самсонова заявлен Арсений Федотов. 

Второй этап «Битвы школ» пройдет 12–13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт «Битвы школ»
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женское катание
logoДаниил Самсонов
Арсений Федотов
Кубок Московского спорта
Маргарита Базылюк
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