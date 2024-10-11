Арсений Федотов выступит вместо Даниила Самсонова с показательным номером на «Битве школ»

Федотов выступит вместо Самсонова с показательным номером на «Битве школ».

Изначально хедлайнерами турнира были стать Даниил Самсонов и Маргарита Базылюк, теперь вместо Самсонова заявлен Арсений Федотов.

Второй этап «Битвы школ» пройдет 12–13 октября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.