У Александра Энберта родилась вторая дочь

У призера Олимпиады Александра Энберта родилась вторая дочь.

«С днем рождения, Энберт Мишель Александровна 🐣

Спасибо за дочку, любимая 🥰», – написал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Первая дочь Александра и Алеси Энберт Кристабель родилась в апреле 2022 года.