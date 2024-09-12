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У Александра Энберта родилась вторая дочь

У призера Олимпиады Александра Энберта родилась вторая дочь.

«С днем рождения, Энберт Мишель Александровна 🐣

Спасибо за дочку, любимая 🥰», – написал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

Первая дочь Александра и Алеси Энберт Кристабель родилась в апреле 2022 года.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Энберта
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светская хроника
Александр Энберт
пары
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