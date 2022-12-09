Чемпионат Москвы. КМС. Рубцова победила, Кулак – 2-я, Мазур – 3-я
Российская фигуристка Любовь Рубцова выиграла чемпионат Москвы в соревнованиях КМС.
Юниорки, КМС
Итоговое положение
1. Любовь Рубцова – 194,14
2. Алина Кулак – 161,96
3. Мария Мазур – 158,74
4. Анастасия Лесницкая – 150,79
5. Наталья Шмелева – 149,62
6. Элина Ценева – 144,72
7. Арина Рябичева – 142,78
8. Мария Мисник – 140,81
9. Ольга Новикова – 138,12
10. Елизавета Антонова – 131,05
Произвольная программа
1. Любовь Рубцова – 126,42
2. Алина Кулак – 109,56
3. Мария Мазур – 103,76
4. Наталья Шмелева – 100,79
5. Анастасия Лесницкая – 99,27
6. Арина Рябичева – 94,24
7. Ольга Новикова – 93,20
8. Мария Мисник – 90,34
9. Элина Ценева – 89,73
10. Елизавета Антонова – 83,67
Короткая программа
1. Любовь Рубцова – 67,72
2. Элина Ценева – 54,99
3. Мария Мазур – 54,98
4. Алина Кулак – 52,40
5. Анастасия Лесницкая – 51,52
6. Мария Мисник – 50,47
7. Наталья Шмелева – 48,83
8. Арина Рябичева – 48,54
9. Елизавета Антонова – 47,38
10. Ольга Новикова – 44,92
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