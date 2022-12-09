Чемпионат Москвы. КМС. Рубцова победила, Кулак – 2-я, Мазур – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание Любовь Рубцова Чемпионат Москвы Мария Мазур Фигурное катание

Российская фигуристка Любовь Рубцова выиграла чемпионат Москвы в соревнованиях КМС.

Чемпионат Москвы

Юниорки, КМС

Итоговое положение

1. Любовь Рубцова – 194,14

2. Алина Кулак – 161,96

3. Мария Мазур – 158,74

4. Анастасия Лесницкая – 150,79

5. Наталья Шмелева – 149,62

6. Элина Ценева – 144,72

7. Арина Рябичева – 142,78

8. Мария Мисник – 140,81

9. Ольга Новикова – 138,12

10. Елизавета Антонова – 131,05

Произвольная программа

1. Любовь Рубцова – 126,42

2. Алина Кулак – 109,56

3. Мария Мазур – 103,76

4. Наталья Шмелева – 100,79

5. Анастасия Лесницкая – 99,27

6. Арина Рябичева – 94,24

7. Ольга Новикова – 93,20

8. Мария Мисник – 90,34

9. Элина Ценева – 89,73

10. Елизавета Антонова – 83,67

Короткая программа

1. Любовь Рубцова – 67,72

2. Элина Ценева – 54,99

3. Мария Мазур – 54,98

4. Алина Кулак – 52,40

5. Анастасия Лесницкая – 51,52

6. Мария Мисник – 50,47

7. Наталья Шмелева – 48,83

8. Арина Рябичева – 48,54

9. Елизавета Антонова – 47,38

10. Ольга Новикова – 44,92

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