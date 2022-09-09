Каролина Костнер сломала челюсть

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Чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию Каролина Костнер сломала челюсть.

«Я падаю 100 раз, а встаю 101» – мантра, которую я продолжаю повторять про себя с того момента, как машина скорой помощи доставила меня в отделение в прошлый четверг, который должен был стать приятным днем на работе.

Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова буду здорова!

Жизнь преподносит сюрпризы, не всегда хорошие, тем не менее ты становишься сильнее, чем прежде!» – написала Костнер.

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