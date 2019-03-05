Евгения Медведева: «В современном фигурном катании нет физической войны, потому что есть интернет и война ведется информационная»

Российская фигуристка рассказала о том, бывают ли в спорте провокации со стороны соперников, а также отметила, как важно учитывать психологическое состояние людей вокруг.

– Говорят, в балете подсыпают стекло в пуанты. А в фигурном катании бывает такое?

– Самый, наверное, страшный момент был, когда неизвестно кто одной девочке подрезал шнурки. Возможно, они просто лопнули.

Хочу сказать, что в современном спорте, в современном фигурном катании не существует такой войны физической. Наверное, это в силу того, что сейчас присутствует такая вещь, как интернет, более страшная – и война ведется больше информационная, нежели физическая.

– Фигурное катание выматывает не только физически же. Я говорю и о недавней истории с (спортсменка покончила с собой – прим. Sports.ru). Вы ведь были знакомы?

– Я действительно очень переживала. Я не могу сказать, что мы с ней были очень хорошими и близкими друзьями, но мы друг друга знали, наверное, с самого начала – мы начинали вместе кататься. Я видела, как она проходила через трудности, как сменила страну, как сменила вид фигурного катания – с одиночного на парное.

Для меня, конечно, было абсолютным потрясением то, что случилось. Я сделала большой пост в инстаграме, чтобы напомнить людям, чтобы они думали, прежде чем говорить или писать что-то человеку. Потому что мы не знаем, что происходит внутри, и что у человека происходит в жизни. Возможно, мы можем сказать что-то лишнее.

Да, наверное, если мы выходим на лед на соревнования, мы выглядим очень спокойными, собранными, но это абсолютно не значит, что мы такие и внутри. Потому что мы тоже люди, мы тоже волнуемся, переживаем. Иногда нам бывает очень-очень тяжело.

– А бывают моменты жуткой депрессии, когда и ты как будто находишься в каком-то тупике?

– Я не буду врать, такое, конечно, было. Если я скажу: да нет, я прекрасно знаю как выбраться из всех ситуаций… Нет. Когда я нахожусь в таком состоянии, я все время себе напоминаю, сколько прекрасных людей у меня вокруг: мне повезло с семьей, мне повезло с тренером, мне повезло с друзьями. И они мне не дают впасть в состояние отчаяния, – сказала Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на .

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