Евгения Медведева: «Напишу свою биографию после завершения карьеры. Все, что происходило на льду и вне льда»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева книги Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что хочет написать автобиографию после завершения карьеры.

«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда – неизвестно. Еще работа не ведется, но сто процентов что-нибудь да будет. 

Я планирую после завершения спортивной карьеры, чтобы книга была от и до – вся моя спортивная карьера, все, что происходило на льду и вне льда. Планы только у меня в голове. 

Это как нарисовать картину. Как назвать, не знаю, еще не придумала. Но что-нибудь да будет», – сказала Медведева. 

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

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