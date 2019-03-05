Евгения Медведева: «Напишу свою биографию после завершения карьеры. Все, что происходило на льду и вне льда»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что хочет написать автобиографию после завершения карьеры.

«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда – неизвестно. Еще работа не ведется, но сто процентов что-нибудь да будет.

Я планирую после завершения спортивной карьеры, чтобы книга была от и до – вся моя спортивная карьера, все, что происходило на льду и вне льда. Планы только у меня в голове.

Это как нарисовать картину. Как назвать, не знаю, еще не придумала. Но что-нибудь да будет», – сказала Медведева.

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