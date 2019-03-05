Авербух о переходах Косторной и Трусовой: «Плющенко все делает правильно, развивает академию. Но он тоже не застрахован»

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Хореограф Илья Авербух считает, что в фигурном катании нужно ввести контрактную систему после переходов Алены Косторной и Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Меня удивляет молчание тренеров после июльского перехода. Проблема обозначилась, уходят спортсмены группами, тренеры, Косторная перешла вне сроков трансферного окна. Мне кажется, федерации и тренерскому сообществу надо начать дискуссию и найти способ урегулирования этих процессов.

Сразу хочу сказать — Женя все правильно делает, развивает свою академию. В данном случае есть отличное выражение: «Не можешь противостоять движению — возглавь его». Но должны быть правила.

Иначе мы придем к тому, что тренер будет бояться идти на каток, а фигурист начнет его шантажировать. В следующий раз ему не понравится, что его чрезмерно нагрузили, и он будет угрожать уйти и начнет распространять про наставника дурную славу. Это ненормально.

Во-первых, нужно четкое трансферное окно. Спортсмен в конце сезона за два месяца может принять решение о переходе. И тренер понимает, с каким составом входит в новый цикл. Если такие правила действуют, в ситуации с Косторной фигурист должен пропускать сезон — если он перешел после закрытия окна. Чтобы человек понимал ответственность за такой формат перехода.

Во-вторых — персональные контракты между тренером и спортсменом. Ничего страшного в них нет. Например, тренер должен обеспечить попадание в тройку на чемпионате мира. В ответ фигурист обязуется исполнять все требования в ходе тренировок. Вплоть до того, что у нас, например, были штрафы за нецензурную брань на занятиях.

В контрактах должно быть записано: если другой тренер или клуб хочет заполучить к себе фигуриста — заплатите компенсацию. Абсолютно нормальное правило, как в футболе или хоккее, где есть отступные за досрочный разрыв контракта. Потому что завтра придет еще кто-то со стороны. Плющенко тоже не застрахован», – рассказал Авербух.

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