Татьяна Тарасова: «Жаль, что люди, которые были рядом с Александровской, не замечали, что у нее есть какие-то отклонения»

Тренер Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью 20-летней чемпионки мира среди юниоров в парном катании .

«Соболезнования семье! Папа у нее есть, а маму, знаю, в больницу увезли. Так написано… Еще написали, что Александровская страдала затяжными депрессиями.

Понимаете, писать, когда ничего не знаешь. Журналистам я не верю, потому что пишут всякую отсебятину. Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу.

Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему», — сказала Тарасова.

20-летняя фигуристка Александровская погибла в Москве, предсмертная записка – из одного слова: «Люблю»