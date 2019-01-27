Виктор Адоньев: «В работе Тутберидзе достаточно тяжелый человек, но я считаю, это правильно. Сам таким же стал. Кричу, могу даже подзатыльник дать»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Виктор Адоньев Фигурное катание

Бывший фигурист Виктор Адоньев рассказал, как работала тренер Этери Тутберидзе после возвращения в Россию из США. 

– Этери Георгиевна была очень упертой, поэтому у нее группа начала быстро развиваться, новые дети постоянно приходили. Когда человек работает – это сразу видно. Она и по сей день такая – жуткая перфекционистка. Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания.

Я из очень бедной семьи, и Этери Георгиевне мы часто не платили деньги. Она даже не брала – знала нашу ситуацию. И не один я такой был. Она даже одевала меня.

– Оплачивала костюмы на соревнования?

– Нет, Этери Георгиевна мне отдавала одежду – очень классную, брендовую. Кажется, кто-то из-за границы им привозил из родственников. Может, это и секонд-хенд, но я был счастлив носить такой секонд-хенд. Тогда достать что-то было тяжело.

И потом мне рассказывают, что она какой-то жуткий тренер, деспот. Да, в работе она достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то?

В жизни Этери совсем другая. Это человек, которому всегда можно позвонить. Даже когда я в танцы ушел, она со мной была постоянно. Переводила из группы в группу, подыскивала партнерш, все время заботилась. Она мне как старшая сестра была.

– Вы из группы Тутберидзе перешли в танцы?

– Она меня и перевела. В одиночном катании не сложилось, потому что у меня ужасно болели колени из-за того, что поздно начал заниматься. В переходном возрасте они просто не выдержали.

Сама отвела меня в Одинцово, поехала со мной. И всегда была рядом. Если какие-то проблемы с партнершей, надо что-то решить – помогала. Поэтому пускай сказки не рассказывают, что якобы Этери нужны в жизни только деньги. Что за бред? Она сама готова платить за то, чтобы работать. Она, кстати, всех своих учеников потом куда-то устраивала. Всех пристроила! Даже из моей группы. И тренерами устраивала, и подкатки давала, чтобы можно было заработать. Никто вообще об этом не говорит.

Мне хочется всех собрать и сказать в лицо: ребята, вы что, больные что ли, совсем? Почему только я об этом говорю? Вам сложно признаться, что ли?

И одевала она не только меня. И деньги не брала не только у меня, потому что на тот момент вообще тяжело было. Не все имели финансы в ту пору, – сказал Адоньев. 

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