Виктор Адоньев: «В работе Тутберидзе достаточно тяжелый человек, но я считаю, это правильно. Сам таким же стал. Кричу, могу даже подзатыльник дать»

Бывший фигурист Виктор Адоньев рассказал, как работала тренер после возвращения в Россию из США.

– Этери Георгиевна была очень упертой, поэтому у нее группа начала быстро развиваться, новые дети постоянно приходили. Когда человек работает – это сразу видно. Она и по сей день такая – жуткая перфекционистка. Дотошно относится ко всему, к каждой мелочи, смотрит на то, на что многие не обращают никакого внимания.

Я из очень бедной семьи, и Этери Георгиевне мы часто не платили деньги. Она даже не брала – знала нашу ситуацию. И не один я такой был. Она даже одевала меня.

– Оплачивала костюмы на соревнования?

– Нет, Этери Георгиевна мне отдавала одежду – очень классную, брендовую. Кажется, кто-то из-за границы им привозил из родственников. Может, это и секонд-хенд, но я был счастлив носить такой секонд-хенд. Тогда достать что-то было тяжело.

И потом мне рассказывают, что она какой-то жуткий тренер, деспот. Да, в работе она достаточно тяжелый человек, но я считаю, что это правильно. Я сам таким же стал. Если что-то не получается у детей, я их заставляю. Кричу, могу даже подзатыльник дать. Это абсолютно правильно, если ты хочешь добиться результата. А если тренер тебя вечно по головке гладит, то что с тобой будет-то?

В жизни Этери совсем другая. Это человек, которому всегда можно позвонить. Даже когда я в танцы ушел, она со мной была постоянно. Переводила из группы в группу, подыскивала партнерш, все время заботилась. Она мне как старшая сестра была.

– Вы из группы Тутберидзе перешли в танцы?

– Она меня и перевела. В одиночном катании не сложилось, потому что у меня ужасно болели колени из-за того, что поздно начал заниматься. В переходном возрасте они просто не выдержали.

Сама отвела меня в Одинцово, поехала со мной. И всегда была рядом. Если какие-то проблемы с партнершей, надо что-то решить – помогала. Поэтому пускай сказки не рассказывают, что якобы Этери нужны в жизни только деньги. Что за бред? Она сама готова платить за то, чтобы работать. Она, кстати, всех своих учеников потом куда-то устраивала. Всех пристроила! Даже из моей группы. И тренерами устраивала, и подкатки давала, чтобы можно было заработать. Никто вообще об этом не говорит.

Мне хочется всех собрать и сказать в лицо: ребята, вы что, больные что ли, совсем? Почему только я об этом говорю? Вам сложно признаться, что ли?

И одевала она не только меня. И деньги не брала не только у меня, потому что на тот момент вообще тяжело было. Не все имели финансы в ту пору, – сказал Адоньев.