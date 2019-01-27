Этери Тутберидзе: «Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала свою победу на премии в номинации «Лучший тренер».

– В чем секрет успеха вашей работы?

– Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост – мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.

– Какой момент в этом сезоне вы можете выделить?

– Вы знаете, для меня каждый старт, подиум – это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки.

А вот морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери , которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это.

– Какие цели вы ставите перед собой?

– Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, – рассказала Тутберидзе.

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