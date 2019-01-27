Этери Тутберидзе: «Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин ISU Skating Awards Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала свою победу на премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

– В чем секрет успеха вашей работы?

– Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное из предложенных обстоятельств. А секрет нашей работы очень прост – мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет.

– Какой момент в этом сезоне вы можете выделить?

– Вы знаете, для меня каждый старт, подиум – это часть пути. Одни соревнования заканчиваются, и я уже мыслями о том, над чем нужно поработать, как улучшить или удержать спортивную форму или исправить ошибки.

А вот морально, конечно же, настоящую радость мне приносят медали моей дочери Дианы Дэвис, которая катается в танцах на льду с Глебом Смолкиным у Игоря Шпильбанда. И пусть на меня никто не обижается за это.

– Какие цели вы ставите перед собой?

– Очень хочется, чтобы получилось поставить такие программы, которые цепляли бы зрителя, ну, и конечно, отработать эти программы так, чтобы хотелось их потом пересматривать. А что касается медалей? Хочется слышать гимн в нашу честь. Когда поднимается наш флаг, звучит гимн, то воздуха становится больше, хочется продлить это мгновение, – рассказала Тутберидзе.

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