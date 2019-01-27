Тарасова о возможной смене гражданства легкоатлетами РФ: «Никого не осуждаю. Спортсмены не могут ждать, пока страна позаботится о них»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала информацию о том, что Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) готова рассмотреть заявления российских легкоатлетов о переходе в сборную Беларуси.

«У спортсменов очень короткий срок работы, поэтому каждый поступает так, как он считает нужным. Никого осуждать не считаю возможным!

Кто как поступит, по-любому будет правильно. Спортсмены не могут ждать, пока страна позаботится о них, они уже под прицелом давно. Проблемы никак не разрешают.

Если решат проблему – это одно, а если нет, то пойдут за другие страны выступать. Они все равно остаются русскими, каждый об этом знает.

Я бы не давала никакие советы. Дают советы, когда их спрашивают», – сказала Тарасова.

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