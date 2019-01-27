Плющенко о 8-летней Парсеговой, перешедшей к нему от Тутберидзе: «Арину ждет большое спортивное будущее»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о новой подопечной его академии – российской фигуристке Арине Парсеговой.

В июне стало известно, что 8-летняя спортсменка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.

– очень талантливая и перспективная девочка, ее ждет большое спортивное будущее», – написал Плющенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 6 Июл 2020 в 12:02 PDT

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)