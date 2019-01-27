Плющенко о 8-летней Парсеговой, перешедшей к нему от Тутберидзе: «Арину ждет большое спортивное будущее»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о новой подопечной его академии – российской фигуристке Арине Парсеговой.
В июне стало известно, что 8-летняя спортсменка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.
«Арина Парсегова – очень талантливая и перспективная девочка, ее ждет большое спортивное будущее», – написал Плющенко.
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