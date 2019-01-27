Серафима Саханович: «Тутберидзе – душевная и добрая женщина, которая всегда поддержит»

Российская фигуристка рассказала о том, как уходила из группы .

– У Этери Георгиевны совсем другие методы работы и мне было гораздо проще с ней, чем со своим первым тренером. На тренировке могут пошутить, посмеяться, рассказать какую-то историю. А не кричать без причины. Первый раз я поняла, что на тренировках есть не только задания и разбор ошибок, а может быть общение между тренером и спортсменом.

Но судьба распорядилась так, что мне пришлось вернуться в Питер. Я не хотела, это были семейные обстоятельства. Конечно, было очень горько уезжать. Я звонила Этери Георгиевне и плакала. Но другого выхода не было.

Этери Георгиевна может быть строгой. Может наругать. Но это всегда по делу. Когда ты работаешь, когда ты прав – она слова не скажет. Душевная и добрая женщина, которая всегда поддержит, объяснит, как поступать не только на льду, но и в жизни. Она горой за своих спортсменов. Если кто-то накосячил, она всегда заступится.

Были иногда странные шутки, первое время было некомфортно. Но это точно не со зла. Такие шутки, наоборот, разряжали обстановку. Она не ставила целью оскорбить, не пыталась задеть чьи-то чувства, никогда не отчитывала перед всей группой, а только мотивировала. Другое дело уничтожать морально – про группу Тутберидзе такого точно не скажешь.

Я знаю истории, когда люди уходили от нее, а потом понимали, что неправильно оценивали возникавшие на катке ситуации. Хотели бы вернуться, только мосты сожжены.

Катаясь у Этери Георгиевны, я чувствовала заботу и защиту.

Правил ухода от тренера я не знаю, но поступила так, как мне подсказывало сердце. Я позвонила ей лично и сказала, что ухожу.

Я не боялась поговорить с ней лично, но пришлось по телефону. Позвонила в слезах, сообщила, что мы с семьей уезжаем. Это очень сложная для меня ситуация, даже сейчас рассказываю со слезами на глазах. Она меня успокоила, поняла мою ситуацию.

Потом я заехала в Москву за вещами, зашла на каток и подарила Этери Георгиевне цветы, попрощалась лично с другими тренерами «Хрустального», с мамой Этери Георгиевны.

– Фраза про букет цветов для Тутберидзе стала уже объектом шуток в среде фигурного катания…

– У нее нет какой-то ненормальной любви к цветам или жадности. Цветы – это всего лишь жест благодарности. А что ей еще подарить? Сладкое она не любит. Но ругать тех, кто ушел холодно, я не возьмусь. Опять же, все индивидуально, – сказала Саханович.