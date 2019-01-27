Фигуристка Попова о графике прогулок во время самоизоляции: «При чем тут коронавирус? Три дня в неделю он будет отступать?»

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Российская фигуристка Бетина Попова, завершившая карьеру в минувшем сезоне, поделилась мнением насчет поэтапного выхода из режима самоизоляции в Москве.

С 1 июня жителям столицы разрешат выходить на прогулки 3 раза в неделю и заниматься спортом на улице. Кроме того, возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.

«Непонятно, при чем тут коронавирус… Три дня в неделю он будет отступать от определенных районов? Почему три дня? Почему по графику?

Почему бег на улице в маске? Но торговые центры и ярмарки открываются… Что???» – написала Попова.

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