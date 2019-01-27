Анна Щербакова: «Дома сидеть уже невозможно. Если в начале карантина был какой-то энтузиазм, то сейчас хочется побыстрее на лед»

Российская фигуристка рассказала, что во время карантина соскучилась по тренировкам на льду.

«К сожалению, мы точно не знаем, когда выйдем на лед. Но дома сидеть уже просто невозможно. Если в начале карантина был какой-то энтузиазм, то сейчас хочется побыстрее выбежать на лед.

Мы обычно после летнего отдыха выходим, и то надо вспоминать что да как. Надеваешь коньки – уже непривычно. А тут после такого перерыва я даже не представляю.

В начале карантина я расстроилась, что надо сидеть дома, а потом подумала: ладно, сейчас посидим, а на лед выйдем раньше, чем обычно, и успеем к сезону подойти в лучшей форме. А в итоге мы так долго сидим, что мой план не сработал: выйдем позже», – сказала Щербакова во время онлайн-тренировки с в инстаграме.