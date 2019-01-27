🎤Смотрите прямой эфир с Викторией Синициной в инстаграме Sports.ru! Начало – 8 мая в 18:00 мск

8 мая в инстаграме фигурного катания пройдет прямой эфир с чемпионкой Европы в танцах на льду Викторией Синициной.

В завершившемся сезоне Синицина в дуэте с победила на ЧЕ в Граце, обыграв четырехкратных чемпионов мира Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. На ЧМ-2019 пара взяла серебро. Синицина и Кацалапов дважды выигрывали чемпионат России, на счету дуэта также две победы на этапах Гран-при.

Начало эфира – 8 мая в 18:00 по московскому времени. Переходите по этой ссылке и оставляйте вопросы, которые мы зададим Виктории.

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