Плющенко о переходе Трусовой: «Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что инициатива перехода в его академию исходила от фигуристки.

– Чья была инициатива перехода Александры Трусовой в вашу команду?

– Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ. Сейчас открытое окно для переходов спортсменов.

Мы сейчас готовим документы для оформления перехода в московскую федерацию, федерацию фигурного катания России и «Самбо-70», где числилась и на сегодняшний день числится Саша Трусова.

В общем, сейчас официально занимаемся, как и положено, документами. Единственное, сейчас мы их подписываем, готовим, а когда закончится карантин – подадим их.

Также встретимся с федерацией, будем общаться с Коганом, Горшковым. Я расскажу о наших дальнейших планах и подготовке к сезону, где мы будем проводить сборы.

Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу. Процесс запущен.

Общаемся с Сергеем Розановым по поводу программ, музыку уже выбрали. Повторюсь, этот выбор сделала сама спортсменка, да, ей 15 лет, но она уже опытная. Трусова прошла уже не один турнир, не один большой турнир.

Саша завоевывала серьезные титулы, поэтому она вправе принимать решение, если ей некомфортно тренироваться в группе или у тренера. Трусова вправе сама выбрать, с кем работать и в каких условиях.

Будем работать в одной группе с Сережей Розановым. Мы амбициозны и ставим перед собой планы, – сказал Плющенко.

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