Александр Лакерник: «Решение по Гран-при будет не ранее середины июня. У ISU есть различные сценарии проведения серии»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, когда организация примет решение насчет проведения серии Гран-при сезона-2020/21.
«Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу.
Решение планируется не ранее середины июня, все зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии проведения серии», – сказал Лакерник.
Ранее сообщалось, что рабочая группа из пяти специалистов огласит решение не позднее 1 августа. В предварительном календаре старт серии Гран-при запланирован на 23 октября.
Сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале, был отменен.
Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте