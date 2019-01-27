Александр Лакерник: «Решение по Гран-при будет не ранее середины июня. У ISU есть различные сценарии проведения серии»

Теги ISU танцы на льду Гран-при Александр Лакерник Финал Гран-при по фигурному катанию пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, когда организация примет решение насчет проведения серии Гран-при сезона-2020/21.

«Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу.

Решение планируется не ранее середины июня, все зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии проведения серии», – сказал Лакерник.

Ранее сообщалось, что рабочая группа из пяти специалистов огласит решение не позднее 1 августа. В предварительном календаре старт серии Гран-при запланирован на 23 октября.

Сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале, был отменен.

Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья