Туктамышева о новой произвольной: «Музыка на тему японского театра кабуки. Хотим показать женщину, которая создала этот театр»

Чемпионка мира 2015 года рассказала о новой произвольной программе, процесс постановки которой она показывала в формате инста-сериала.

«Это японский номер, музыка была написана специально для Юры Смекалова, это происходило онлайн, композитором был Бхима Юнусов. Это музыка на тематику театра кабуки. Мы хотим показать женщину, которая этот театр создала.

Изначально театр кабуки создала женщина, но потом со временем правительство Японии запретило выступать в этом театре женщинам, выступали одни мужчины. Мы хотели показать именно женскую сторону этого танца.

В дополнение к этому мы пытались руками и телом создать иероглифы, чтобы вся тематика Японии была в одном нашем танце. И это было безумно интересно, круто. Мне очень понравилось.

Думаю, мы продолжим этот проект. Когда закончится карантин, мы выйдем на лед, они приедут и заснимут, как это все выглядит непосредственно на льду. Это есть в планах, но когда можно будет это реализовать, мы не знаем», – рассказала Туктамышева в прямом эфире в инстаграме журнала «Cобака.ru».

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