Алена Косторная: «Очень не нравится, когда называют ангелом. Я не ангел, это не моя история»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала, что ей нравилось выступать в образе героини фильма «Сумерки».

«Этот образ – я сама. То есть, когда мне ставили «Ангела», я знала, что мне нужно показать, понимала, как это. А когда я катала Беллу – это было уже конкретно мое «я», и здесь трудно что-то изменить.

Поэтому задумка была не только моя, эта мысль пришла Этери Георгиевне, она навеяна тем, как я себя иногда веду, моими некоторыми действиями и поступками.



Идеи никогда не приходят с бухты-барахты. Когда тренер продолжительное время наблюдает за спортсменом, он пытается поставить его внутреннюю тему. И поэтому программы всегда выглядят как живые.

И да, мне очень не нравится, когда меня называют ангелом. Потому что я реально не ангел, это не моя история!» – сказала Косторная.