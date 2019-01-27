Туктамышева предложила болельщикам поучаствовать в постановке новой произвольной: «Это будет инста-сериал, героями которого станете и вы»

Теги сборная России видео Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева предложила болельщикам принять участие в создании произвольной программы для нового сезона.

«Хотите вместе со мной заниматься подготовкой нового номера для следующего сезона?

Творческое объединение MAD Company и хореограф Юрий Смекалов (с ним мы работали над короткой программой «Болеро», с которой я выиграла чемпионат мира в 2015 году) предложили вместе сделать необычный проект.

Мы попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне.

Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером», – написала Туктамышева.

Со 2 по 4 апреля фигуристка проведет прямые эфиры в инстаграме, а 6 апреля покажет новый номер.

 
 
 
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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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