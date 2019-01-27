Анна Щербакова: «Когда заканчивается программа, наступает приятная усталость. Наверное, это и есть счастье»

Российская фигуристка рассказала о лучших моментах на соревнованиях, о хобби и мечтах вне спорта.

О том, когда чувствует себя на высоте

«Когда заканчивается хороший прокат произвольной на соревнованиях. Это одновременно самая большая радость, гордость и облегчение. Когда ты сделала свой максимум, встаешь в финальную позу – и чувствуешь, что показала все то, над чем так долго работали.

Это даже больший прилив эмоций, чем когда я стою на пьедестале с медалью: именно в момент, когда закончилась программа, и наступает та самая приятная усталость. Наверное, это и есть счастье».

О том, чем занимается в свободное время

«Большая часть свободного времени у меня сейчас, конечно, занимает учеба. Полностью свободное время от тренировок и занятий – это один выходной в неделю. Я люблю готовить, вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными.

Мой любимый сериал - это «Шерлок». А из фильмов я люблю смотреть комедии, это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моем плейлисте – это Imagine Dragons и Sia».

О мечте вне спорта

«В первую очередь получить хорошее образование и найти свое место в жизни.

Еще в будущем хотела бы иметь возможность помогать бездомным животным. У меня вызывают огромное уважение люди, которые этим занимаются», – сказала Щербакова.

Чемпионский прокат Щербаковой – о том, как важно демонстрировать легкость, даже когда делаешь трудные вещи