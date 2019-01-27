Тутберидзе о коронавирусе: «Где действия? Маски и дезинфицирующие средства должны вручаться насильно»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась советами в связи с пандемией коронавируса.
«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврата к привычной жизни.
Мир охвачен вирусом, и сейчас абсолютно не имеет значения, в какой точке мира ты живешь.
Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Это несложные требования, но они необходимы.
Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребенку.
Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих», – написала Тутберидзе в инстаграме.
«Маски должны носить все. Здоровый человек может не знать, что является носителем. Так и распространяется вирус.
Город. Где ваши действия? Маски и дезинфицирующие средства должны вручаться насильно в достаточном объеме всем», – добавила тренер в комментариях.
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