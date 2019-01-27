Косторная об отмене чемпионата мира: «Мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться»

Российская фигуристка опубликовала в инстаграме видео тренировки.

Косторная должна была выступить на чемпионате мира в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за коронавируса. В текущем сезоне фигуристка победила на чемпионате Европы и в Финале Гран-при.

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», – написала Косторная.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен (и вы понимаете почему). Трусова, Щербакова и Косторная остались без титула