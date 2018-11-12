Валентин Писеев: «Не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень. Проводить два ЧМ в предолимпийский сезон – нецелесообразно»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев считает, что чемпионат мира этого сезона не нужно переносить на осень.

Накануне турнир в Монреале был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Чрезвычайная ситуация, связанная не только с фигурным катанием, а с мировой проблемой, от которой никуда не денешься. Воспринимать ее надо спокойно. Случаи отмены чемпионатов мира уже бывали.

Как быть теперь? Я точно не понимаю смысл переноса чемпионата мира на осень, потому что проводить в предолимпийский сезон два чемпионата мира нецелесообразно. Это будет слишком серьезный сезон.

Нужно окончательно отменить чемпионат мира и не переносить его, а просто надо найти возможность для проведения его в Монреале в последующее четырехлетие, а ломать календарь сезона – не лучший вариант выхода из ситуации.

Считаю, что нужно составить рейтинг фигуристов по результатам , чемпионата Европы и чемпионата четырех континентов. Большой проблемы здесь не вижу, она решаема», – сказал Писеев.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен (и вы понимаете почему). Трусова, Щербакова и Косторная остались без титула