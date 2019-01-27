Евгения Медведева: «Даже когда закончу соревноваться, не брошу фигурное катание. Думаю, это до конца моей жизни»

Двукратная чемпионка мира рассказала о состоянии здоровья и восстановлении после травм, а также ответила на вопрос, хотела ли она когда-либо уйти из фигурного катания.

– Если честно, ментальное здоровье – это огромная часть моей жизни. Часто у меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы.

Как и многие спортсмены, иногда я думаю: «Что, если я не смогу? Что, если упаду?» и это абсолютно не здоровая вещь. Единственная вещь, которую я говорю себе – что я хороша в этом, я прыгаю тройные почти 10 лет. За эти 10 лет я делала эти прыжки тысячи раз, почему я не смогу делать это сейчас?

Это помогает мне. Иногда тебе не нужно никому ничего доказывать, ты должен доказать это самому себе. Это самый тяжелый путь.

Что касается моего здоровья, если честно, я думаю, я везучая, потому что мое тело лечится очень хорошо. На прошлогоднем чемпионате мира я получила травму во время короткой программы. И это была очень серьезная травма.

Врачи говорили мне, что я должна перестать кататься как минимум на месяц и должна лечиться примерно полгода. Но где-то через месяц я подумала, что больше не могу сидеть. Я стала потихонечку скользить, аккуратно.

Мой доктор написал мне, спросил, как я, и я сказала «Я уже прыгаю», и он, такой: «Ты что, сумасшедшая?» Я сделала рентген, все зажило через два месяца. То есть я уже была на ногах и уже прыгала тройные.

У меня все еще есть проблемы со здоровьем, которые уже невозможно решить, например, моя спина. Поэтому я больше не делаю заклон, но это не такая большая проблема до тех пор, пока я получаю четвертые уровни за вращения, и мои прыжки в порядке.

– Ты когда-нибудь задумывалась над тем, чтобы уйти из фигурного катания?

– Никогда не думала, никогда. Я думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерство, катание в шоу или какая-то деятельность общественная, что-либо, создание чего-то своего. И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это, – рассказала Медведева на семинаре в Мексике.

Медведева провела семинар в Мексике: $369 за полную программу (есть и другие варианты), номер под Билли Айлиш после