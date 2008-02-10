Валиева, Усачева, Хромых, Самсонов и Гуменник вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

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Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) определил состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 4 по 8 марта в Таллине.

Сборная России

Юноши: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

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