Валиева, Усачева, Хромых, Самсонов и Гуменник вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Тренерский совет и исполком фигурного катания России (ФФКР) определил состав сборной на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 4 по 8 марта в Таллине.

Сборная России

Юноши: Даниил Самсонов, , Андрей Мозалев.

Девушки: , Дарья Усачева, Майя Хромых.

Пары: – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, – Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

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