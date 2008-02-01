Елизавета Туктамышева: «Сезон для меня завершен. Уже приступаю к постановке новых программ и изучаю четверной сальхов»

Чемпионка мира 2015 года сообщила, что этот сезон для нее завершен, и рассказала о дальнейших планах.

«Спортивный сезон для меня завершен, на финал Кубка России и какие-либо соревнования я не поеду. У меня госы, диплом.

Сейчас сконцентрируюсь на шоу и уже приступаю к постановке новых программ. И изучаю четверной сальхов.

Свое шоу? Да, я согласую участников, программы. Будут участвовать Дима Алиев, Саша Бойкова с Димой Козловским, Бетина Попова и Сережа Мозгов. Так что будет ярко и интересно.

Сезон в целом был неплохой, я выполнила то, что хотела», – отметила Туктамышева.

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