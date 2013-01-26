Тарасова о критике спортсменов: «Мы должны подмечать что-то, но критиковать-то мы почему должны? Мы кто такие?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о популярности биатлона и о том, нужно ли критиковать спортсменов за неудачные выступления.

– Как сделать, чтобы у биатлонистов были такие же результаты, как у российского фигурного катания сейчас?

– Вы знаете, мне тяжело сказать, я думаю, что сейчас мало народу вообще бегает и стреляет.

Мы влюбили в себя людей, которые повели к нам на катки тысячи детей, и у нас есть из чего выбирать. Мне кажется, что в биатлоне очень мало в этой сетке, где выбираются.

– Насколько резко нужно критиковать спортсменов, если они выступают не очень хорошо? Где этот предел критики?

– Сам вопрос дурацкий. Нужно ли вообще их критиковать? Ваше или наше ли это журналистское дело? Мне кажется, мы должны подмечать что-то, но критиковать-то мы почему должны? Мы кто такие?

Мы – зрители с возможностью писать или показывать. Как говорил мой папа, тренерская работа очень простая, выходи и тренируй. Это приблизительно то же самое.

– Спортсменам нужно читать негативные отзывы в интернете или нет?

– Я не знаю, кому что нужно, понимаете. Одному нужны пряники, а другому – водички попить. Одного надо погладить по головке, а другому надо по ней немножко стукнуть.

– Согласились бы вы вместе с Дмитрием Губерниевым прокомментировать биатлон или фигурное катание?

– Вы знаете, я как-то об этом не задумывалась. Он же не комментирует фигурное катание, я не комментирую биатлон. Это для чего? Для того, чтобы поддакивать? Не понимаю этого.

Я могу комментировать только то, что я знаю, то, что я смотрю и люблю, – сказала Тарасова в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».