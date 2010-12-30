Трусова о выступлении на чемпионате России: «Не справилась с волнением. На тренировках, на разминках – везде получалось»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата России, где она выиграла бронзу, и рассказала о планах на ближайшее будущее.

– Это твой второй чемпионат России. Можешь сравнить чемпионат в Саранске и здесь?

– В Саранске было меньше волнения, потому что мы никуда не отбирались и просто катались попробовать во взрослых. Сейчас, конечно, было намного волнительнее, потому что надо было отбираться на чемпионат Европы и чемпионат мира.

– Ты считаешь, что волнение так сказалось на прокате? Более серьезные задачи или то, что сама программа стала намного сложнее?

– Я думаю, что с волнением я не справилась, как и в Финале Гран-при, потому что на тренировках, на разминках – везде у меня получалось.

– Какие планы на Новый год, на дальнейшую подготовку, на чемпионат Европы?

– Новый год буду отмечать с семьей. Поедем ли куда-то – еще не решили, потому что были соревнования, пока не думали об этом. А после, конечно, буду работать и готовиться к чемпионату Европы.

Будем смотреть на тренировках перед чемпионатом Европы, в какой готовности я буду, и тогда уже будет формироваться мой контент.

Что бы сама себе пожелала на Новый год? Чисто катать программы, все-таки, наконец-то, – сказала Трусова.

Трусова разрыдалась после проката: два падения, объятия Тутберидзе и только бронза