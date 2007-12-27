Медведева купила в Красноярске новые коньки вместо сломавшихся, но провела тренировку в старых

Двукратная чемпионка мира купила в Красноярске новые коньки вместо сломавшихся накануне.

Об этом сообщает «Комсомольская правда – Красноярск».

«Она пришла днем в сопровождении тренеров. Прошла, посмотрела все, выбрала коньки Edea. У нас представлены Edea Overture, Edea Chorus, она выбрала Chorus 24-го размера. Стоят они 20 тысяч рублей.

На самом деле это недорого. Ведь у нас нет таких высокопрофессиональных коньков, на которых выступают фигуристы мирового уровня, здесь на них просто нет покупательского спроса.

Те, что купила Евгения, скажем так, по классу на три уровня ниже того, что ей требуются. Переживаем, как она будет выступать. Новые коньки вообще проблема для спортсмена в такие решающие дни», – рассказала продавец спортивного магазина.

На тренировке перед короткой программой Медведева каталась в старых ботинках Edea Ice Fly, которые замотала шнурками. В этих ботинках фигуристка еще не выступала на соревнованиях – на этапе Гран-при в Москве она каталась в Edea Piano.