Нина Мозер: «Кто говорит, что Тутберидзе не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке»

Теги сборная России ISU женское катание Нина Мозер Этери Тутберидзе Фигурное катание

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала тот факт, что взрослые фигуристки покидают группу Этери Тутберидзе.

«Дело не в Этери или других наставниках. Дело в системе. Международный союз конькобежцев повысил требования к выполнению сложнейших элементов, изменились правила соревнований. Поэтому происходят такие коллизии.

Примерно в 17 лет у девочек наступает пубертатный период, когда они превращаются в девушек: увеличивается вес, они резко растут, меняются формы. Этот этап нужно просто переждать, для того чтобы восстановиться, привыкнуть к новому телу и дальше делать работу, с которой справлялись до этого.

Точно могу сказать, что Этери дает сильнейшим быть сильнейшими, не занимаясь закулисными играми. У нее нет любимчиков. Ведь под ее руководством работает очень большая группа, начиная с малышей. Побеждает тот, кто сильнее. Спортивный принцип всегда должен быть на первом месте.

Опять же понимаю, почему эта тема многим не дает покоя. Но в фигурном катании почти всегда было так, что девочки до пубертата добивались результатов, выигрывали все подряд, а потом наступало затишье. Сейчас этот момент обострился просто потому, что требования фигурного катания возросли во много раз, раньше они были мягче.

Парадоксально другое. Никто не верещал, когда в одиночном катании лидерство захватили юные американки. Тара Липински, Саша Коэн, Сара Хьюз становились чемпионками в 15-16 лет. И все было тихо и мирно, как будто так и надо. А сейчас горланят из-за этого почем зря. Причем ладно бы возмущались соперники, которые завидуют нашим успехам, так гул и негатив идет из России.

Видимо, насмотревшись «Ледниковых периодов» по телевизору мы решили, что научились оценивать и можем делать замечания. Размылась грань между спортом высших достижений и обычным катанием. Мы сами загнали себя с этим вопросом возраста в тупик, в котором только грязь, грязь, грязь… Неприятно!

В «Хрустальный» идут дети из других школ, но нельзя забывать, что он готовит девчонок и ребят, начиная с трех лет. У них огромная школа, в которой работают отличные специалисты. Поэтому есть возможность отбирать тех детей, которые способны справиться с требованиями ISU. Но кто говорит, что Этери не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке», – сказала Мозер.

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