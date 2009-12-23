Нина Мозер: «Кто говорит, что Тутберидзе не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала тот факт, что взрослые фигуристки покидают группу .

«Дело не в Этери или других наставниках. Дело в системе. Международный союз конькобежцев повысил требования к выполнению сложнейших элементов, изменились правила соревнований. Поэтому происходят такие коллизии.

Примерно в 17 лет у девочек наступает пубертатный период, когда они превращаются в девушек: увеличивается вес, они резко растут, меняются формы. Этот этап нужно просто переждать, для того чтобы восстановиться, привыкнуть к новому телу и дальше делать работу, с которой справлялись до этого.

Точно могу сказать, что Этери дает сильнейшим быть сильнейшими, не занимаясь закулисными играми. У нее нет любимчиков. Ведь под ее руководством работает очень большая группа, начиная с малышей. Побеждает тот, кто сильнее. Спортивный принцип всегда должен быть на первом месте.

Опять же понимаю, почему эта тема многим не дает покоя. Но в фигурном катании почти всегда было так, что девочки до пубертата добивались результатов, выигрывали все подряд, а потом наступало затишье. Сейчас этот момент обострился просто потому, что требования фигурного катания возросли во много раз, раньше они были мягче.

Парадоксально другое. Никто не верещал, когда в одиночном катании лидерство захватили юные американки. Тара Липински, Саша Коэн, Сара Хьюз становились чемпионками в 15-16 лет. И все было тихо и мирно, как будто так и надо. А сейчас горланят из-за этого почем зря. Причем ладно бы возмущались соперники, которые завидуют нашим успехам, так гул и негатив идет из России.

Видимо, насмотревшись «Ледниковых периодов» по телевизору мы решили, что научились оценивать и можем делать замечания. Размылась грань между спортом высших достижений и обычным катанием. Мы сами загнали себя с этим вопросом возраста в тупик, в котором только грязь, грязь, грязь… Неприятно!

В «Хрустальный» идут дети из других школ, но нельзя забывать, что он готовит девчонок и ребят, начиная с трех лет. У них огромная школа, в которой работают отличные специалисты. Поэтому есть возможность отбирать тех детей, которые способны справиться с требованиями . Но кто говорит, что Этери не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке», – сказала Мозер.

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