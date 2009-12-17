Александр Тихонов: «Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Губерниева»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал петицию с требованием отстранить от комментирования фигурного катания.

«Я слежу за фигурным катанием много десятков лет. Знаю этот вид спорта даже лучше, чем биатлон. Смотрю трансляции по телевизору, не услышал ничего предосудительного от Татьяны Анатольевны.

Когда прочитал про требование отстранить Тарасову, тут же позвонил многим бывшим фигуристам моего возраста, и никто из этих профессионалов не жаловался на Татьяну Анатольевну. Я на стороне Тарасовой, поддерживаю ее. Никаких вопросов к ней нет.

Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Губерниева», – рассказал Тихонов.

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