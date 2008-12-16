Песков на просьбу прокомментировать ситуацию в фигурном катании: «Считаете, что скандал настолько разросся? Это абсолютно не вопрос Кремля»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментировал конфликт в фигурном катании.

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры, после этого Этери Тутберидзе и ее команда тренеров ответили на комментарии двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься?

Думаю, что мой коллега (министр спорта Павел) Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля», – сказал Песков.

Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой

«Напомните, кого вы воспитали с нуля? Берете готовых детей, чтобы не париться». Достойный ответ Плющенко Тутберидзе