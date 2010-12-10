Роднина об отстранении от ОИ: «Видно, мы очень раздражаем. Федерации опять что-то прошлепали»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение России от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.

«Больно и обидно. Просто непонятно, для чего это все. Видно, мы очень раздражаем.

Я понимаю, что сейчас всякие наши очень большие мыслители от спорта, которые сами в лучшем случае зарядку делали в детстве, начнут высказывать свое мнение.

Ну, давайте хлопнем дверью, на 10 лет уйдем из международного спорта. Прежде чем хлопать дверью, надо все очень хорошо взвесить.

Мы почему-то все время хотим стричь сверху, но не может министр спорта или председатель Олимпийского комитета стоять над каждым спортсменом и проверять, что он ест и что он пьет.

Мы сделали все изменения в законах, но пока еще эти законы не работают. Почему? Потому что идет круговая порука. Первый, кто работает со спортсменами, это федерации. Значит, федерации опять что-то прошлепали», – заявила Роднина.

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