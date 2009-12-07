Трусова первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип

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Российская фигуристка Александра Трусова стала первой женщиной в истории, исполнившей на соревнованиях четверной флип. 

Россиянка исполнила элемент в произвольной программе Финала Гран-при в Турине. До этого Трусова стала первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного лутца и тулупа. 

В произвольной Трусова исполнила четверной флип, ошиблась на четверном сальхове, затем прыгнула четверной лутц, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер, упала с четверного тулупа, сделала каскады двойной аксель – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

После выступления трех фигуристок Трусова идет на первом месте, набрав 161,73 балла в произвольной и 233,18 – по итогам двух программ.

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