⚡ Валиева выиграла Финал Гран-при среди юниоров, Лью – 2-я, Усачева – 3-я

Сегодня в Финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине девушки представили произвольные программы. Итоговую победу одержала россиянка Камила Валиева, Дарья Усачева – 3-я.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Девушки
Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) – 207,47
2. Алиса Лью (США) – 204,65
3. Дарья Усачева (Россия) – 200,37
4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57
5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38
6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) – 138,45
2. Алиса Лью (США) – 133,46
3. Дарья Усачева (Россия) – 130,22
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 128,99
5. Ксения Синицына (Россия) – 126,17
6. Виктория Васильева (Россия) – 116,30