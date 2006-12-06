⚡ Валиева выиграла Финал Гран-при среди юниоров, Лью – 2-я, Усачева – 3-я

Сегодня в Финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине девушки представили произвольные программы. Итоговую победу одержала россиянка Камила Валиева, Дарья Усачева – 3-я.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Девушки

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) – 207,47

2. Алиса Лью (США) – 204,65

3. Дарья Усачева (Россия) – 200,37

4. Ксения Синицына (Россия) – 195,57

5. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 194,38

6. Виктория Васильева (Россия) – 184,37

Произвольная программа



1. Камила Валиева (Россия) – 138,45

2. Алиса Лью (США) – 133,46

3. Дарья Усачева (Россия) – 130,22

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 128,99

5. Ксения Синицына (Россия) – 126,17

6. Виктория Васильева (Россия) – 116,30

