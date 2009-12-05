Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе в Финале Гран-при

Российская фигуристка запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе в , который стартует 5 декабря в Турине.

Трусова планирует исполнить четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

На тренировке перед Финалом Гран-при россиянка также пыталась сделать тройной аксель и один раз исполнила его с помарками на приземлении.

в произвольной планирует два тройных акселя: один сольный, второй в каскаде с двойным тулупом.

разминала на тренировке четверной флип.

Саша Трусова – рожденная прыгать четверные. Хотя тренер помнит ее деревянной и дерганой

Загитова и Косторная – главные артистки фигурного катания. Конкуренция и правила заставляют их перевоплощаться