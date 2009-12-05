Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе в Финале Гран-при

Теги сборная России Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию 2019 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе в Финале Гран-при, который стартует 5 декабря в Турине.

Трусова планирует исполнить четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

На тренировке перед Финалом Гран-при россиянка также пыталась сделать тройной аксель и один раз исполнила его с помарками на приземлении.

Алена Косторная в произвольной планирует два тройных акселя: один сольный, второй в каскаде с двойным тулупом.

Анна Щербакова разминала на тренировке четверной флип.

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