Российская фигуристка Александра Трусова запланировала пять четверных прыжков в произвольной программе в Финале Гран-при, который стартует 5 декабря в Турине.
Трусова планирует исполнить четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.
На тренировке перед Финалом Гран-при россиянка также пыталась сделать тройной аксель и один раз исполнила его с помарками на приземлении.
Алена Косторная в произвольной планирует два тройных акселя: один сольный, второй в каскаде с двойным тулупом.
Анна Щербакова разминала на тренировке четверной флип.
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