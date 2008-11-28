Юдзуру Ханю: «Однажды я бы хотел поработать с российским тренером»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о своем отношении к российскому фигурному катанию.

«Не знаю почему, но я никогда не работал с русским тренером. Но когда я только начал кататься, кажется, моя третья программа называлась «Из России с любовью». Это название придумал мой тогдашний тренер Шоичиро Цузуки.

Я многим обязан Цузуки с точки зрения того, что знаю в фигурном катании. Он тренировался в России, а потом привез тренерский фундамент в Японию.

Мне также очень понравился стиль русского фигурного катания. Его выразительность. А еще отношение русских к фигурному катанию, как они усердны в тренировках. Я думаю, это очень круто.

Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером», – сказал Ханю.