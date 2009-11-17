Брайан Орсер: «Медведева тренирует четверной. Делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело»

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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о работе над четверным прыжком. 

– Мы тренируем четверной. Продолжаем работу в этом направлении, делаем все необходимое вне льда, чтобы подготовить ее тело к этому. И знаете, я думаю, что как только она начнет чувствовать этот элемент, он будет для нее довольно простым. Когда-нибудь мы к этому придем.

Сейчас главное – продолжать работать и пробовать-пробовать-пробовать. И проводить нужную подготовку вне льда, которая сделает ее достаточно сильной, чтобы справиться с четверным.

– В этом сезоне мы можем увидеть четверной от Евгении на соревнованиях?​​​​​​

– Все возможно. Так как Женя, вероятно, не попадет в финал Гран-при, у нас будет время, чтобы сконцентрироваться на тренировках.

– Не будем загадывать на финал Гран-при – давайте лучше про чемпионат России в Красноярске…

– О да, я как раз пытаюсь прикинуть, как мне долететь туда. Это не так-то просто! 

– Вы прилетите с Евгенией в Россию на национальный чемпионат? Там же будет не такой уж большой перерыв после чемпионата Японии (где должен выступить еще один ученик Орсера Юдзуру Ханю). 

– Да, конечно. У меня будет около недели после японского чемпионата, так что я прилечу в Россию.

– Какие цели вы поставите перед собой и Евгенией на чемпионате России?

– Мы просто будем продолжать то, что делаем. Я был бы рад увидеть от Жени в Красноярске такое же катание, как здесь – в короткой и произвольной программах. Это было бы прекрасно, а главное – это в наших силах, – сказал Орсер. 

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