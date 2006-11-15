Алиев – о соперничестве с Трусовой: «Было бы интересно. Иногда она бы нас натягивала»

Российские фигуристы Александр Самарин и ответили на вопрос, готовы ли они к соперничеству с Александрой Трусовой.

Ранее Трусова заявила, что хотела бы посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой.

– Это здорово, что Саша делает на льду – это космический уровень. Уважение и восторг. Надеюсь, мы пока не будем с ней соперничать. Нам бы со своим наборчиком справляться – от старта к старту, – сказал Самарин.

– Было бы интересно. Сашка бы нас иногда натягивала, так сказать... На Сашу равняемся – я по крайней мере, точно, она большой молодец.

Когда смотришь, как девочки исполняют четыре четверных прыжка, это вызывает только восторг и восхищение. В голове не укладывается. Я не против посоревноваться – это даже интересно, – передают слова Алиева корреспонденты Sports.ru Павел Копачев и Алексей Авдохин из «Мегаспорта».

Александра Трусова: «Хотелось бы посоревноваться с мужчинами, потому что у них в короткой разрешены четверные»

Саша Трусова – рожденная прыгать четверные. Хотя тренер помнит ее деревянной и дерганой