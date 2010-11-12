На Гран-при России продано более 15 тысяч билетов. Еще 7 тысяч организаторы раздали бесплатно

Руководитель дирекции зрелищных и спортивных мероприятий Москвы Александр Смирнов сообщил, что на данный момент продано 15 тысяч билетов на московский этап по фигурному катанию, который стартует 15 ноября.

«Окончательные выводы по посещаемости можно будет сделать после соревнований, потому что много билетов приобретается в день соревнований.

В прошлом году заполняемость была почти 100 процентов. На данный момент продано более 15 тысяч из 19 тысяч, в основном, конечно, на субботние прокаты.

Семь тысяч билетов мы раздали бесплатно через департамент труда и социальной защиты, программу «Активный гражданин», школы фигурного катания», – сказал Смирнов.

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