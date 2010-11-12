На Гран-при России продано более 15 тысяч билетов. Еще 7 тысяч организаторы раздали бесплатно

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Руководитель дирекции зрелищных и спортивных мероприятий Москвы Александр Смирнов сообщил, что на данный момент продано 15 тысяч билетов на московский этап Гран-при по фигурному катанию, который стартует 15 ноября.

«Окончательные выводы по посещаемости можно будет сделать после соревнований, потому что много билетов приобретается в день соревнований. 

В прошлом году заполняемость была почти 100 процентов. На данный момент продано более 15 тысяч из 19 тысяч, в основном, конечно, на субботние прокаты.

Семь тысяч билетов мы раздали бесплатно через департамент труда и социальной защиты, программу «Активный гражданин», школы фигурного катания», – сказал Смирнов.

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