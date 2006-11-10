Алина Загитова: «Я соревнуюсь сама с собой. Для меня главное прокатать программу чисто»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась ожиданиями от выступления на этапе Гран-при NHK Trophy. 

«Я первый раз буду выступать на NHK Trophy, но не первый раз буду выступать в Японии. Я уже знаю, как тут публика встречает очень тепло. Поездка в Японию для меня всегда очень радостное событие», – сказала Загитова в промо-ролике к японскому этапу Гран-при. 

Фигуристка также высказалась насчет соперничества в женском катании. 

«Я соревнуюсь не с ними (соперницами), а сама с собой. Для меня главное прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы все получилось. Буду стараться максимально передать образ, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле. Я буду все для этого делать», – добавила спортсменка. 

NHK Trophy пройдет 22-24 ноября в Саппоро. 

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