Алина Загитова: «Я соревнуюсь сама с собой. Для меня главное прокатать программу чисто»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась ожиданиями от выступления на этапе Гран-при NHK Trophy.

«Я первый раз буду выступать на NHK Trophy, но не первый раз буду выступать в Японии. Я уже знаю, как тут публика встречает очень тепло. Поездка в Японию для меня всегда очень радостное событие», – сказала Загитова в промо-ролике к японскому этапу Гран-при.

Фигуристка также высказалась насчет соперничества в женском катании.

«Я соревнуюсь не с ними (соперницами), а сама с собой. Для меня главное прокатать программу чисто. Естественно, я хочу, чтобы все получилось. Буду стараться максимально передать образ, чтобы зрители будто побывали на мини-спектакле. Я буду все для этого делать», – добавила спортсменка.

NHK Trophy пройдет 22-24 ноября в Саппоро.