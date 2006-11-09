Мишин – о третьем месте Туктамышевой: «Общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при»

Алексей Мишин, тренер российских фигуристок и Софьи Самодуровой, прокомментировал выступления подопечных на Гран-при Китая.

Туктамышева заняла третье место, Самодурова – пятое.

«Елизавета каталась эмоционально, технически и компонентно все было отлично. Соня Самодурова еще хорошо каталась, из кризисно-возрастной ситуации она вышла достойно. В целом же я выступлением Туктамышевой доволен.

Ошибки? Во всякой программе бывают недочеты. Что же касается попадания Елизаветы в сборную, то один умный человек говорил, что надо кататься не на медали, а тренироваться на лучшее катание. Это мы и делаем, положительная динамика, конечно, в этом есть», – сказал Мишин.

Заслуженный тренер России также прокомментировал судейство.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», – цитирует специалиста ТАСС.

Туктамышева – это Рик Далтон из «Однажды в Голливуде». Смена музыки и стиля – возможно, ее последний шанс

⛸На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны Самодурова, Валиева и еще 17 тысяч человек, а лайки ставят Тутберидзе и Липницкая. Присоединяйтесь!