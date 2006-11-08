Алина Загитова: «Не представляю свой путь без Тутберидзе – она мой наставник в спорте и по жизни»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в ее карьере.

«Однажды на просмотре Этери Георгиевна увидела во мне потенциал и вязала под свое крыло. Это был решающий момент моей карьеры как фигуристки.



Я не представляю свой спортивный путь без Этери Георгиевны — она мой наставник в спорте и по жизни. Я буду всегда благодарна ей за это.

Большую часть времени я провожу на тренировках в зале и на льду. Мое основное общение — с тренерами, а еще — с моей любимой семьей. В кино и кафе ходить успеваю, у меня есть выходные на это. Я очень люблю проводить время с моими близкими и с собакой Масару.



В детстве меня мотивировали родители. Отец — профессиональный хоккеист, и я росла на его примере. Что такое спорт, я знала уже с пеленок. Мама упорно водила меня на каток. Позже главной мотивацией для меня стало желание подняться на пьедестал — это чувство куража и гордости, которое хочется испытывать снова и снова, и ради этого спортсмены готовы работать на полную катушку», – сказала Загитова.

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