«Нет мельдония – нет меня в 32 года». Фигурист Воронов пошутил о допинг-контроле

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Российский фигурист Сергей Воронов пошутил на тему допинга. Спортсмен опубликовал в инстаграме фото с допинг-контроля после соревнований.

«Мое «любимое» дело после соревнования. Нет мельдония – нет меня в 32», – написал Воронов.

Мельдоний (милдронат) – кардиопротектор, который используется в том числе при высоких физических нагрузках. С 1 января 2016 года препарат входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В 2016 году мельдоний был обнаружен в допинг-пробе Екатерины Бобровой. Фигуристка и ее партнер по танцевальному дуэту Дмитрий Соловьев были вынуждены пропустить чемпионат мира в Бостоне. Позднее фигуристы были реабилитированы.

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