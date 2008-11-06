«Нет мельдония – нет меня в 32 года». Фигурист Воронов пошутил о допинг-контроле

Российский фигурист пошутил на тему допинга. Спортсмен опубликовал в инстаграме фото с допинг-контроля после соревнований.

«Мое «любимое» дело после соревнования. Нет мельдония – нет меня в 32», – написал Воронов.

Мельдоний (милдронат) – кардиопротектор, который используется в том числе при высоких физических нагрузках. С 1 января 2016 года препарат входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В 2016 году мельдоний был обнаружен в допинг-пробе . Фигуристка и ее партнер по танцевальному дуэту Дмитрий Соловьев были вынуждены пропустить чемпионат мира в Бостоне. Позднее фигуристы были реабилитированы.