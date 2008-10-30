Елизавета Нугуманова: «Медведева здоровается с Тутберидзе. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях c бывшим тренером Этери Тутберидзе и бывшей коллегой по тренировочной группе Алиной Загитовой.

«Загитова и Медведева нормально дружат, я видела. Нормально общаются. На чемпионате России каждый год видела. Они очень хорошо общаются. Нет такого, что прям мимо друг друга ходят.

Здоровается ли Женя с Тутберидзе? Конечно. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела.

Женя хорошая девочка очень. Если она приняла такое решение (уйти от Тутберидзе), то, значит, для нее так будет лучше», – сказала Нугуманова в программе Елены Родиной «ФигурLive».

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