Лидер Muse Мэттью Беллами поздравил Трусову с победой на Skate Canada. Россиянка каталась под его музыку

Лидер британской рок-группы Muse поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на этапе Гран-при Skate Canada.

В произвольной программе Трусова катается под трек Pray (High Valyrian) из сериала «Игра престолов» – эту песню написал Беллами.

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками. И спасибо ей за то, что она использует Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека», – написал Беллами.

Уже сейчас у Трусовой нет соперниц: два рекорда, 100 баллов за технику (больше только у Чена и Ханю)

Саша Трусова – рожденная прыгать четверные. Хотя тренер помнит ее деревянной и дерганой